Pozo Almonte: Siete detenidos dejó operativo tras intoxicación de estudiantes por consumir "tusi"

Siete personas resultaron detenidas tras un operativo originado por la intoxicación de cinco estudiantes por el consumo de la droga "tusi" en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

Los funcionarios policiales allanaron 11 domicilios, en los cuales se encontró diversos tipos de droga, tras la denuncia de los padres de los jóvenes afectados.