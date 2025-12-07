Accidente que mató a un PDI fue causado por conductor distraído y a exceso de velocidad

El conductor que protagonizó el violento accidente en el que falleció Rodrigo Carreño Rodríguez, subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) y jefe de la Brigada Congreso Nacional, quedó este domingo bajo las medidas cautelares de arresto de domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Policía de Investigaciones (@pdi_chile)

Los involucrados en el accidente

Según informó el fiscal Fernando Márquez, la colisión se produjo este sábado a la altura del kilómetro 1.800 de la Ruta F 560, en Villa Alemana, e involucró a dos vehículos menores -uno en los que se trasladaba la víctima fatal- y un tractocamión que arrastraba un semirremolque, este último apuntado como el factor clave del accidente.

"Atendido que no estaba atento, en definitiva, a las condiciones de la vía y, al parecer, (iba a) exceso de velocidad, pierde el control de este vehículo, realizando una maniobra que se conoce como 'de tijera', cruzándose a lo ancho de la calzada y, a consecuencia de ello, impide el paso de vehículos que transitaban en sentido contrario", indicó el persecutor.

Las afectaciones del accidente

Como resultado de esta maniobra, el vehículo del funcionario PDI, que transitaba en sentido contrario y que no tuvo posibilidad de esquivar el impacto, colisionó con la parte delantera del tracto camión, siendo proyectado contra un cierre perimetral de panderetas.

"Al interior de este vehículo viajaba un adulto como conductor y un menor de edad como pasajero. El conductor, atendida la violencia del choque, fallece en el lugar y el niño queda con lesiones graves", relató el fiscal Márquez.

Un segundo vehículo involucrado solo sufrió un impacto menor en la parte posterior del semirremolque, causando lesiones leves a su conductor.

Los delitos imputados y medidas cautelares

Dada la gravedad del hecho y el fallecimiento de una persona, se procedió a pasar a control de detención al conductor del tractocamión, que fue formalizado por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves.

Durante este domingo, el tribunal fijó un plazo de investigación de 150 días y decretó medidas cautelares para el imputado, que incluyen arresto domiciliario nocturno, firma quincenal en una unidad policial de Carabineros y arraigo nacional.