Alerta roja para Limache por avance de incendio forestal cercano a viviendas

La dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial de Valparaíso, declaró alerta roja este martes para la comuna de Limache por avance de incendio forestal.

Según informó el organismo, el siniestro, denominado "Los Laureles 4", ha consumido al menos 70 hectáreas de vegetación y se registra en una zona cercana a viviendas.

Por este motivo, Senapred también solicitó evacuar sector El Limachito y Condominio Limache, en la comuna de homónima.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó la mensajería SAE en la zona.

En la emergencia ya trabajan en el Cuerpo de Bomberos de Limache, Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, seis brigadas de Conaf, un técnico, una aeronave cisterna, un helicóptero, dos camiones aljibes de Municipalidad de Limache y un equipo GRD Municipal.

Mauricio Núñez, director regional de Conaf, planteó que "no existe ninguna casa habitación afectada, no obstante sí una bodega. Los recursos de combate por parte de Conaf corresponden a ocho brigadas, un avión, dos helicópteros y también tenemos los cuerpos de Bomberos de Nogales, La Cruz, Limache, Olmué, Villa Alemana, Quillota y Quilpué".

"Ha disminuido la intensidad del incendio, pero todavía no está controlado, estamos trabajando para ello", detalló.

Desde la zona afectada, reportan que las condiciones meteorológicas en la Región de Valparaíso han complicado sobremanera las labores de extinción.