Allanamientos permitieron incautar 70 armas blancas en cárceles de Valparaíso
Cerca de 200 uniformados participaron en los operativos realizados este lunes.
Cerca de 200 uniformados participaron en los operativos realizados este lunes.
Gendarmería incautó más de 70 armas blancas en operativos de registro y allanamiento realizados este lunes en tres recintos penitenciarios de la Región de Valparaíso.
En total fueron cerca de 200 los uniformados que participaron en estos allanamientos simultáneos, realizados a partir de las 17:00 horas del pasado viernes, y que permitieron intervenir los espacios donde habitan 645 privados de libertad.
El jefe del Complejo Penitenciario de Valparaíso, coronel Héctor Miranda, afirmó que: "Con el fin de reforzar las medidas de seguridad y evitar eventos críticos al interior de nuestro establecimiento, se procedió a realizar un registro y allanamiento con una fuerza operativa de, aproximadamente, cien funcionarios, logrando la intervención de cuatrocientos y fracción internos".
Durante el primer semestre se realizaron 688 procedimientos de registro y allanamiento en las nueve cárceles con que cuenta la región de Valparaíso. Es decir, se efectuó un promedio de cuatro allanamientos al día.