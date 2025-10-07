Autopista, viviendas y cementerio: el futuro de la megatoma de San Antonio

Los planes para el terreno actualmente ocupado por la megatoma en San Antonio incluyen proyectos inmobiliarios, la construcción de un nuevo acceso vial al puerto y la habilitación de un cementerio, por lo que sus dueños esperan "retomar todos esos proyectos que quedaron truncos con la ocupación ilegal".

Diego Pereira, abogado de Inmobiliaria San Antonio, detalló que "durante el año 2020 se habían firmado varias promesas de compraventa con otras inmobiliarias para vender parte de los paños del terreno".

"Había un preacuerdo con el Cementerio Parroquial de San Antonio, porque una parte del predio tiene destino cementerio; y asimismo, por el terreno iba a ser construido el nuevo acceso norte a San Antonio, había una expropiación de parte del MOP", agregó, en conversación con El Diario de Cooperativa.

Sin embargo, Pereira no descartó que la inmobiliaria dueña de los terrenos acceda a seguir negociando con el Estado, en cuyas manos está retomar las conversaciones, aunque enfatizó que lo que corresponde por ley es que se cumpla el dictamen de la justicia y se desaloje el sector.