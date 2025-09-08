Una excelente noticia recibieron los residentes del edificio Euromarina II en Reñaca, tras confirmarse que la Municipalidad de Viña del Mar ha dejado sin efecto el decreto de inhabilidad que pesaba sobre el inmueble. Esta resolución permite que los vecinos puedan regresar a sus viviendas, las cuales debieron abandonar luego de los socavones y afectaciones sufridas por un colector durante las intensas lluvias de junio de 2024.

Según Francisco Torrente, uno de los vecinos del condominio, la comunidad está "muy contenta" con la posibilidad de volver a sus hogares, señalando que las obras mayores ya han avanzado significativamente, aunque aún quedan algunas terminaciones menores.

Torrente destacó que el edificio ya cuenta con todas sus instalaciones operativas, incluyendo sistemas de aguas lluvias y servidas, electricidad y energía, y ha recuperado su estabilidad sin daños estructurales. Con la publicación del decreto en el Diario Oficial, los residentes podrán retomar la normalidad en sus vidas, poniendo fin a más de un año de espera y desafíos.

