Buscan a menor que desapareció mientras nadaba en playa Las Torpederas

La Armada encabeza este sábado el operativo de búsqueda de un menor de edad que desapareció mientras nadaba en playa Las Torpederas, en la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con David López, capitán de puerto de Valparaíso, la institución fue alertada de que esta persona se encontraba en peligro de inmersión alrededor de las 17:40 horas.

El oficial añadió que los dos acompañantes del menor lograron salir del agua "con apoyo de otras personas que se encontraban en el sector".

"En forma inmediata, se coordinaron y desplegaron medios marítimos y terrestres, tanto por parte del personal de la autoridad marítima, perteneciente a la Capitanía de Puerto de Valparaíso, como los Voluntarios del Bote Salvavidas. Adicionalmente, buzos de la Gobernación Marítima de Valparaíso se sumaron a la rebusca", detalló.

Por su parte, "la Municipalidad de Valparaíso nos está apoyando con personal de Seguridad Pública, que efectúa la rebusca por vía terrestre en el sector donde ocurrió la emergencia".

La @CapuertoValp, @BoteSalvavidasV y buzos de la Gobernación Marítima de #Valparaíso desplegaron un operativo de rebusca, luego que se recibiera un llamado al 137 por menor que se mantiene desaparecido luego de ingresar al mar en playa Las Torpederas. pic.twitter.com/ifcRKVjzWd — Armada de Chile (@Armada_Chile) September 13, 2025

López relevó que este balneario es "conocido por la gente que se tira piqueros en sectores rocosos, y así se habrían iniciado los hechos".

Asimismo, el capitán hizo ver que la desaparición del menor se da cuando "estamos con un aviso de marejadas vigente desde ayer hasta mañana domingo".