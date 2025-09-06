Incendio afectó al Mercado Cardonal de Valparaíso

Un incendio afecta este sábado al Mercado Cardonal de Valparaíso, uno de los recintos comerciales más tradicionales de la ciudad puerto.

La alerta se generó por una significativa emanación de humo proveniente del subterráneo de un local comercial ubicado en la calle Yungay.

Cerca de 40 voluntarios se desplegaron rápidamente en el lugar para controlar la situación y realizar una evaluación preventiva de los sublocales del recinto.

El capitán Héctor Carneiro, comandante de la 12° Compañía de Bomberos de Valparaíso y encargado del incidente, informó que el foco principal del siniestro se localizó "en el fondo de la bodega" de uno de los locales.

"Había mucho material, (como) cartones que almacena la gente", explicó Carneiro, detallando la naturaleza del combustible que generó el humo y el fuego.

A pesar de que el incidente se encuentra bajo control, el capitán indicó que aún existen "puntos incandescentes en el sector", lo que explica la persistente cantidad de humo.

El trabajo de los bomberos se centró en controlar estos "puntos calientes" en la bodega de los locales afectados. Aunque la acumulación de humo se extendió a una bodega colindante, el foco principal se mantuvo en una única bodega.

El origen exacto del fuego aún es desconocido y será materia de investigación por parte del departamento especializado una vez que la situación esté completamente normalizada.

Adicionalmente, se logró evacuar a todas las personas que se encontraban en los sublocales comerciales, sin registrar lesionados.