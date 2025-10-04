Indagan millonario robo de 20 contenedores en San Antonio

La Brigada de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) logró recuperar este sábado dos de los 20 contenedores sustraídos desde un depósito en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso.

El descubrimiento se realizó en el sector de Pan de Azúcar, en la Región de Coquimbo, donde ambos contenedores -cuya valoración asciende a cerca de 20 millones de pesos- fueron llevados.

"En el procedimiento, (también) se logró la detención de un sujeto de 40 años, chileno, sin antecedentes policiales, quien será puesto a disposición del Ministerio Público a fin de continuar con la línea investigativa", detalló el subprefecto Andrés Honorato, subjefe de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio.

Las autoridades han informado que las diligencias investigativas continúan activas con el objetivo de ubicar el resto de los contenedores que fueron sustraídos.

Además, se busca establecer la participación de otros individuos en el ilícito y determinar el destino final de la totalidad de la mercancía robada. Los contenedores recuperados serán trasladados de vuelta a la Región Metropolitana para continuar con las pericias.