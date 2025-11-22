Isla de Pascua en alerta por avance de incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, declaró este sábado alerta amarilla para la comuna de Isla de Pascua por incendio forestal.

Según la información reportada, el siniestro, denominado Hanga Rau, ya afecta a 20 hectáreas de vegetación.

En la zona trabajan equipos de emergencia para evitar el avance del fuego, que ya ha sido controlado en algunos sectores.

Asimismo, se dio cuenta que el combate se ha visto facilitado por la presencia de lluvia en la isla, permitiendo también a Senapred bajar la alerta de roja a amarilla durante la noche.

Con esta declaración de alerta, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).