El abogado Diego Pereira, representante de la Inmobiliaria San Antonio, dueña del terreno del Cerro Centinela en el que se encuentra instalada la "megatoma", cuestionó en Cooperativa la inacción del Gobierno para avanzar en su desalojo.

Pereira afirmó que "los propietarios han hecho todo lo que está a su alcance", y esperan ahora "que se cumpla el fallo (judicial que ordena la restitución), como no podría ser de otra manera en un Estado de derecho".

El letrado cuestionó que el Ejecutivo no haya presionado para lograr avances, y evitó especular sobre una posible dilación deliberada, con miras a dejar el problema a la próxima Administración.

El terreno tiene aproximadamente 250 hectáreas y actualmente es ocupado por 3.970 familias: unas 10 mil personas.

