Obras del Parque Barón de Valparaíso llevan 40% de avance
Publicado:
El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto a los integrantes de la Alianza por el Desarrollo de esa región, recorrieron este lunes las obras del Parque Barón, proyecto emblemático porteño que ya cuenta con un 40% de avance, de acuerdo con el GORE.
