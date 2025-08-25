Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.7°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaiso

Obras del Parque Barón de Valparaíso llevan 40% de avance

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto a los integrantes de la Alianza por el Desarrollo de esa región, recorrieron este lunes las obras del Parque Barón, proyecto emblemático porteño que ya cuenta con un 40% de avance, de acuerdo con el GORE.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados