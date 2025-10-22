Síguenos:
Región de Valparaíso

Oficinas del Minvu y Serviu en Valparaíso fueron evacuadas por artefacto sospechoso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros realiza un procedimiento esta tarde por un artefacto sospechoso en calle Blanco con Gómez Carreño, en la ciudad de Valparaíso.

A raíz de la situación se realizó la evacuación de las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), ubicadas en las cercanías.

Más temprano, hubo otro procedimiento por un artefacto sospechoso en una sucursal bancaria de Viña del Mar, situación que fue descartada.

