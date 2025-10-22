Oficinas del Minvu y Serviu en Valparaíso fueron evacuadas por artefacto sospechoso

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros realiza un procedimiento esta tarde por un artefacto sospechoso en calle Blanco con Gómez Carreño, en la ciudad de Valparaíso.

A raíz de la situación se realizó la evacuación de las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), ubicadas en las cercanías.

Más temprano, hubo otro procedimiento por un artefacto sospechoso en una sucursal bancaria de Viña del Mar, situación que fue descartada.