Tópicos: País | Región de Valparaíso

Paso Los Libertadores cierra este sábado por inestabilidad climática

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

La medida busca resguardar la seguridad de los usuarios que transitan por la zona.

Paso Los Libertadores cierra este sábado por inestabilidad climática
 ATON

La suspensión regirá para todo tipo de vehículos, sin excepciones.

El tránsito por el Paso Los Libertadores quedará suspendido este sábado 20 de septiembre debido a las condiciones climáticas adversas en la cordillera, informaron las autoridades de ambos países.

La medida, que busca resguardar la seguridad de los usuarios ante la inestabilidad meteorológica anunciada para la zona, fue adoptada por el Sistema Integrado Cristo Redentor, tras la coordinación de los equipos de vialidad de Chile y Argentina.

Según lo comunicado, las barreras en Guardia Vieja -en territorio chileno- y Uspallata -en el lado argentino- se cerrarán a partir de las 10:00 horas, mientras que el Túnel Internacional Cristo Redentor quedará clausurado desde las 12:00 horas. La suspensión regirá para todo tipo de vehículos, sin excepciones.

Las autoridades fronterizas hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales antes de planificar sus viajes: "Cualquier información sobre la reapertura o nuevas medidas será difundida oportunamente a través de los canales oficiales".

