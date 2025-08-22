Presidio perpetuo para femicida de Michelle Silva en San Felipe

A presidio perpetuo fue sentenciado este viernes Claudio Figueroa, sujeto condenado por el crimen de Michelle Silva, joven de 20 años que fue asesinada en enero del 2024 en San Felipe, Región de Valparaíso.

Según el veredicto, este sujeto, que había acordado reunirse con Silva en un encuentro sexual con pagos de por medio, atacó a la joven por la espalda, la asesinó y posteriormente trasladó su cuerpo hasta el Río Aconcagua, donde lo lanzó.

La víctima desapareció el 6 de enero de 2024 y su cadáver fue hallado cinco semanas más tarde, el 12 de febrero, en el mencionado río.

Este hecho generó gran conmoción en la comunidad y un arduo trabajo de investigación por parte del Ministerio Público, por lo que fiscal Eduardo Fajardo expresó su conformidad con la sentencia, destacando que es la pena que se "había solicitado" por femicidio.

"El acusado pidió la palabra y comunicó que no quería ejercer recursos en contra del fallo, sin perjuicio de lo cual permanece vigente el plazo de 10 días para que eventualmente puedan presentar algún recurso de nulidad", detalló también el persecutor.

Además del presidio perpetuo, Figueroa fue condenado a otras penas accesorias, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos.