Prisión preventiva para hombre acusado de asesinar y quemar a su amiga en San Antonio

Este domingo fue formalizado y enviado a prisión preventiva, por el presunto delito de homicidio calificado, un hombre acusado de asesinar a una mujer de 41 años, cuyo cuerpo apareció completamente calcinado y sin sus piernas en el límite entre Cartagena y San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de San Antonio fijó un plazo de 100 días para la investigación y dispuso que el imputado fuera ingresado al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, considerando también la acusación por porte ilegal de munición.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios que (ECOH) del Ministerio Público en San Antonio, Juan Carlos Catalán, señaló que el avance de las diligencias permitió reunir antecedentes clave sobre el caso y confirmar la participación del sujeto en el crimen.

El cadáver de la víctima fue hallado entre matorrales, completamente calcinado, sin extremidades inferiores y con lesiones contundentes en el cráneo, elementos que descartan un accidente y que, por el contrario, confirman la intervención de terceros.

La delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros, señaló que los peritos trabajan para aclarar cómo ocurrió el homicidio y detalló que "el imputado se trata de un amigo de la víctima".

Las labores investigativas de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público continuarán durante los 100 días fijados, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y reunir todos los elementos probatorios para avanzar en el caso.