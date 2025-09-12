Refuerzan fiscalización en terminal de buses de Valparaíso
En la previa de Fiestas Patrias, Carabineros e inspectores del ministerio de Transportes lideraron este viernes una fiscalización a buses interurbanos en el terminal de Valparaíso. El objetivo fue verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, además de la documentación exigida a conductores.
