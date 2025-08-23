Reos fugados desde cárcel de Valparaíso fueron recapturados en Copiapó

Durante la mañana de este sábado, Fiscalía confirmó la recaptura de los tres internos fugados hace una semana desde la Cárcel de Valparaíso.

Según indicó Elizardo Tapia, fiscal jefe de Valparaíso, los sujetos fueron encontrados en la comuna de Copiapó.

Los reos fueron identificados como Jairo González, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidio; Claudio Fornes, imputado por el mismo delito; y Juan González, condenado a la pena máxima por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido, ocurrido en junio de 2022.

Tapia precisó que la detención se llevó a cabo a las 01:20 horas en la plaza de peaje El Totoral, y que "se logró gracias al trabajo conjunto entre el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Local de Valparaíso, lo que permitió desarrollar una serie de diligencias tendientes a dar con el paradero de estas personas y lograr su detención el día de hoy".

🛑 AHORA 🛑 Fiscal Jefe de Valparaíso Elizardo Tapia, confirma la detención está madrugada en Copiapó de los TRES REOS FUGADOS desde la Cárcel de Valparaíso la semana pasada. Se trabajó con #OS9 de @Carabdechile para lograr con éxito su captura. Pasarán hoy a control. pic.twitter.com/zyCGAOQ268 — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FRValparaiso) August 23, 2025

Los sujetos viajaban con un conductor, quien resultó detenido por el delito de encubrimiento y deberá responder por su participación en la fuga.

Los cuatro imputados serán formalizados esta tarde en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, instancia en la que serán conectados de manera remota desde La Serena.

Presidente Boric: "Como Estado no vamos a permitir que sigan perturbando la paz y tranquilidad"

El Presidente Gabriel Boric se refirió esta mañana a la recaptura de los tres reos desde el Museo Artequin, en marco del Día de los Patrimonios de niños, niñas y adolescentes.

"Les tenemos una muy buena noticia, porque durante la madrugada de este sábado, en un operativo conjunto con la OS9 de Carabineros y la Fiscalía de Valparaíso, puedo dar cuenta que se ha apresado a los tres reos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso", anunció la noticia.

En esa línea, aseveró que "esto lo hemos señalado en todos los tonos: pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia. Estén donde estén. A todos los delincuentes les digo desde acá, desde Quinta Normal, que la mayoría de los chilenos y chilenas quiere vivir en paz, seguros y tranquilos".

"Ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y esa tranquilidad. Y como Estado, no vamos a permitir que eso siga sucediendo", concluyó.