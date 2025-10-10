Síguenos:
Valparaíso: El emocionante regreso tras seis meses del Buque Escuela "Esmeralda"

Luego de más de seis meses en viaje de instrucción, este viernes llegó a su puerto base de Valparaíso el Buque Escuela "Esmeralda".

En el lugar, ciento de familiares y amigos agitaron globos y pancartas para dar la bienvenida a los 267 tripulantes que participaron del viaje, que incluyó la visita a ocho puertos en seis países.

