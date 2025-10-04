El Carnaval Mil Tambores 2025 convocó este sábado en Valparaíso, en su primera jornada, a miles de personas que se desplegaron por diversas calles de la ciudad porteña. En detalle, esta jornada estuvo marcado por pasacalles barriales en sectores como Montedónico y la Explanada de Pacífico, en Playa Ancha; además de Laguna Verde y los cerros Placeres, Polanco, Merced y Rocuant.

