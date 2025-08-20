Viña del Mar: Tres detenidos por robo frustrado a TVN Red Valparaíso

Tres sujetos fueron detenidos en Viña del Mar tras intentar robar especies desde las dependencias regionales de TVN Red Valparaíso, donde personal de Carabineros frustró el delito en medio de recorridos preventivos.

Según informó el prefecto de Viña del Mar, coronel Leonardo Cárdenas, "alrededor de las dos de la mañana, personal de Carabineros mientras realizaba patrullajes por el sector de cerro Castillo, donde se emplaza TVN, advierte que el candado se encontraba forzado por lo que empiezan a realizar una inspección por el sector encontrando al interior de un recinto a un sujeto que estaba tratando de sustraer especies".

"Se procede inmediatamente a la detención y acto seguido los carabineros se logran percatar de que en el exterior este sujeto era esperado por dos sujetos más –un hombre y una mujer- que se movilizaban en un vehículo en cuyo interior portaban una cantidad importante de elementos como herramientas atribuibles a la comisión de delitos", informó el oficial.

Tras su captura, los tres sujetos –dos de ellos con antecedentes penales- fueron dispuestos a disposición del Juzgado de Garantía para el respectivo control de detención.