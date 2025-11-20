Abogado de familias del Bruma por nuevas pericias: "Es un bochorno internacional para Chile"

El abogado Rafael Poblete, representante de las siete familias de la embarcación artesanal Bruma, calificó como "bochornoso internacional para Chile" el resultado de la pericia encargada por el Ministerio Público a un laboratorio especializado en Francia.

El análisis determinó que la caja naranja de la nave industrial —obligada por normativa a registrar audio y video del puesto de mando— no estaba operativa al momento del abordaje ocurrido el 30 de marzo en las cercanías de Isla Santa María, en Coronel.

Las cámaras del sistema, claves para reconstruir lo ocurrido cuando la nave industrial concretó el choque que provocó la desaparición de la Bruma, no grabaron nada. "La caja naranja no grabó, y eso será central para formalizar por responsabilidad penal de la persona jurídica", afirmó Poblete, apuntando directamente a la empresa Blumar.