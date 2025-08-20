Síguenos:
Apareció la guagua robada por su propia madre

La mujer, que presenta consumo problemático de drogas, fue detenida.

Apareció la guagua robada por su propia madre
El OS9 de Carabineros confirmó este miércoles el hallazgo de la guagua de 18 días de vida sacada sin autorización desde el Hospital de Coronel, hecho perpetrado por su propia madre el pasado lunes.

De acuerdo a información policial, el bebé fue hallado junto a su madre en el sector de Candelaria, en la comuna de San Pedro de la Paz.

La mujer, que presenta de consumo problemático de sustancias, fue detenida; mientras, la menor fue derivada al centro de salud de la comuna.

La madre sustrajo a la guagua del Hospital de Coronel, luego que el Tribunal de Familia le negara su custodia, ya que se encuentra sujeta a medidas cautelares por consumo problemático de drogas.

Ingresó el lunes a la Unidad de Neonatología junto a dos hombres, quienes agredieron al personal de turno, permitiendo que retirara al bebé. Todos huyeron a bordo de un vehículo negro en dirección a la comuna de Lota.

