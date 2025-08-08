Autoridades inauguraron la primera playa urbana de Talcahuano

🌊 ¡Entregamos el nuevo borde costero de Playa El Morro en Talcahuano! Recuperamos 350 metros de espacio público costero para que vecinas, vecinos y visitantes disfruten de un lugar seguro, limpio y lleno de vida, como nos ha mandatado el Presidente Gabriel Boric. pic.twitter.com/n9OnxeA2YD

Autoridades inauguraron la primera playa urbana de la comuna costera de Talcahuano, en la Región del Biobío, obra que vecinos esperaban hace más de una década, y que desde este viernes está abierta al público en la caleta El Morro.

El Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad invirtieron 2.849 millones de pesos en este proyecto, que consistió en el retiro de escombros y grandes rocas, pavimentar un paseo peatonal de unos 5.000 metros cuadrados, y plantar cerca de 1.200 metros cuadrados de áreas verdes.

De ahora en adelante, las personas podrán acceder por la plaza Reina María Isabel a esta playa solanera, que también cuenta con una explanada multipropósito, iluminación fotovoltaica y accesibilidad universal.

"Estamos hablando de una obra emblemática, porque es la recuperación de un espacio histórico, que será un espacio de recreación no solamente para aquellas personas que vienen a visitar, sino que los pescadores y pescadoras y las mujeres trabajadoras de la caleta tendrán nuevas oportunidades de desarrollo económico", celebró el seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo.

Para la autoridad, gracias a este balneario, "una ciudad que es conocida por ser la capital logística de la región, hoy empieza a ser conocida por ser la capital turística".