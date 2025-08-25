Biobío: Comunas con estado de excepción tendrán restricción de horario para fondas

Las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, tendrán horario acotado para el funcionamiento de ramadas, ya que se mantiene el estado de excepción constitucional en la zona.

A través de un documento firmado por el Jefe de la Defensa Nacional en la zona, Arturo Oxley, se confirmó que entre el 17 y 21 de septiembre no se podrá realizar este tipo de actividades entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Al ser consultado sobre este tema, el gobernador Sergio Giacaman dijo que "en el contexto en que vivimos, yo creo que es una decisión que se ajusta y que entiendo por eso la Delegación Presidencial la toma, no obstante, eso no quiere decir que no se pueda seguir celebrando, qué mejor que hacerlo en familia, con los seres queridos con los que uno quiere compartir esas fiestas".

"Lo importante es celebrar a Chile, y si hay restricciones, como ya han habido en otros momentos, como fue en la pandemia, lo importante es celebrarlo porque septiembre es un mes de fiesta, y más allá de cualquier restricción que pueda haber, siempre va a haber un momento para poder celebrar a nuestro país", valoró la autoridad regional.