Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Caso Bruma: Adelantan formalización de tripulantes de Cobra para marzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Por homicidio culposo están imputados tres tripulantes del pesquero industrial y la empresa Blumar SA, en un caso que busca esclarecer la desaparición de siete pescadores artesanales.

A pesar del adelanto de casi dos meses, los deudos de las víctimas expresaron su frustración porque la audiencia se realizará recién en 2026, cuestionando la celeridad del Poder Judicial.

Caso Bruma: Adelantan formalización de tripulantes de Cobra para marzo
 ATON (archivo)

El suceso que conmocionó al país ocurrió el 30 de marzo, cuando la lancha "Bruma" fue colisionada por el pesquero en las cercanías de la Isla Santa María.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Coronel confirmó este jueves que se adelantará la audiencia de formalización del bullado "caso Bruma", en el que siete pescadores artesanales resultaron desaparecidos tras el naufragio de su lancha en Coronel (Región del Biobío).

El incidente ocurrió la madrugada del 30 de marzo pasado en las cercanías de la isla Santa María, cuando la lancha "Bruma" fue colisionada por el pesquero industrial de alta mar "Cobra", de propiedad de la empresa Blumar.

Según se reveló este jueves, la decisión, tomada tras un recurso de reposición interpuesto por las familias de los desaparecidos, fija la nueva fecha para el 18 de marzo de 2026, a las 08.30 horas.

Esto representa un adelanto de casi dos meses respecto a la fecha inicial, que era el 13 de mayo del próximo año.

La formalización busca determinar responsabilidades en el delito de homicidio culposo y apunta a tres tripulantes del PAM Cobra, identificados como Roberto Mancilla Gallardo (capitán), Luis Macaya Andrade y Jaime Sandoval López, además de la persona jurídica de la empresa Blumar SA, propietaria del barco involucrado.

Reacción de las Familias: Deseo de celeridad y empatía

La vocera de las familias de la Bruma, Catalina Medel, expresó su frustración y descontento ante la dilatación del proceso judicial, asegurando que los deudos "hubieran deseado que fuera antes, ojalá antes de las fiestas, pero ya vemos que el Poder Judicial no tiene tanta empatía".

"Parece que no está viendo realmente la gravedad del accidente de la Bruma, pero bueno, a pesar de que va a ser para el próximo año, también podemos ver que sí se podía adelantar la fecha y esperamos que la formalización sea lo más clara posible", puntualizó.

La comunidad y los familiares de las víctimas permanecen atentos al desarrollo de este caso, que ha conmocionado al país.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada