Caso Bruma: Adelantan formalización de tripulantes de Cobra para marzo

El Juzgado de Garantía de Coronel confirmó este jueves que se adelantará la audiencia de formalización del bullado "caso Bruma", en el que siete pescadores artesanales resultaron desaparecidos tras el naufragio de su lancha en Coronel (Región del Biobío).

El incidente ocurrió la madrugada del 30 de marzo pasado en las cercanías de la isla Santa María, cuando la lancha "Bruma" fue colisionada por el pesquero industrial de alta mar "Cobra", de propiedad de la empresa Blumar.

Según se reveló este jueves, la decisión, tomada tras un recurso de reposición interpuesto por las familias de los desaparecidos, fija la nueva fecha para el 18 de marzo de 2026, a las 08.30 horas.

Esto representa un adelanto de casi dos meses respecto a la fecha inicial, que era el 13 de mayo del próximo año.

La formalización busca determinar responsabilidades en el delito de homicidio culposo y apunta a tres tripulantes del PAM Cobra, identificados como Roberto Mancilla Gallardo (capitán), Luis Macaya Andrade y Jaime Sandoval López, además de la persona jurídica de la empresa Blumar SA, propietaria del barco involucrado.

Reacción de las Familias: Deseo de celeridad y empatía

La vocera de las familias de la Bruma, Catalina Medel, expresó su frustración y descontento ante la dilatación del proceso judicial, asegurando que los deudos "hubieran deseado que fuera antes, ojalá antes de las fiestas, pero ya vemos que el Poder Judicial no tiene tanta empatía".

"Parece que no está viendo realmente la gravedad del accidente de la Bruma, pero bueno, a pesar de que va a ser para el próximo año, también podemos ver que sí se podía adelantar la fecha y esperamos que la formalización sea lo más clara posible", puntualizó.

La comunidad y los familiares de las víctimas permanecen atentos al desarrollo de este caso, que ha conmocionado al país.