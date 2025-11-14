Síguenos:
Región del Biobío

Concepción: Clausuran bares sin patente en operativo conjunto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un operativo de fiscalización del municipio de Concepción, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, terminó con la prohibición de funcionamiento a dos locales que venden alcoholes, pero que no tenían renovada la patente para realizar esta actividad.

El trabajo fiscalizador se centró en los locales comerciales y bares que se encuentran en el sector de la Plaza Perú, afuera de la Universidad de Concepción, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal. A esto se han sumado las clausuras a dos casinos clandestinos en el centro de la ciudad.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, afirmó que este trabajo coordinado surge a consecuencia de la denuncia de vecinos, pero principalmente por hechos violentos y delitos que han ocurrido en las inmediaciones de la Plaza Perú.

