Detuvieron a vigésimo involucrado en atentado a Molino Grollmus

Personal policial logró la detención número 20 por los hechos ocurridos en el molino Grollmus, en la comuna de Contulmo, en agosto de 2022.

Se trata de un sujeto vinculado a la agrupación Resistencia Mapuche Lafkenche, quien fue capturado en el sector de Tranguilboro de la comuna de Cañete.

El atentado, en el que participó una treintena de sujetos, dejó a dos personas con lesiones graves (uno con la pérdida de un ojo y otro con la amputación de una de sus piernas) y generó un daño patrimonial en la zona.

En paralelo, durante esta misma jornada se reportó la detención de un comunero en Alto Biobío por el delito de usurpación del Fundo Los Guindos en la misma comuna, recinto que se encuentra tomado desde 2018.