Escolar terminó con convulsiones tras agresión de compañero en Coronel

Un nuevo caso de violencia escolar se registró en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío, luego que un alumno fuera golpeado brutalemente de pies y puño por un compañero.

El hecho ocurrió en el Liceo Domingo Parra Corvalán y, de acuerdo al registro que se viralizó en redes sociales, la violencia de los golpes llevó al menor a convulsionar en el patio del recinto.

Carlos Benedetti, seremi de Educación, condenó "este lamentable hecho de violencia escolar, la violencia debe ser desterrada de las comunidades educativas y eso es tarea de todos y todas".

"Una vez conocido este condenable episodio pusimos los antecedentes en la Superintendencia de Educación y a la vez personal del Departamento Provincial de Educación se constituirá en el establecimiento para atender también los requerimientos y el impacto que un hecho como el ocurrido pudo haber generado en la comunidad educativa", adelantó.