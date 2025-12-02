Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Exmilitar le disparó a esposa y se suicidó en Concepción: Mujer está fuera de riesgo vital

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Personal de la PDI investiga la muerte de un exmilitar tras presuntamente disparar en contra de su esposa, una mujer de 68 años, en la exVilla Militar en el sector de Collao, en la comuna de Concepción.

Según explicó el subprefecto Miguel Carrillo, "había un cuerpo sin vida en un domicilio y a su vez había una mujer lesionada. Realizando las primeras indagaciones, se pudo establecer que corresponden a un matrimonio, la persona fallecida es un hombre de 75 años y su esposa de 68 años, quien actualmente se encuentra en el Hospital Regional de Concepción, afortunadamente fuera de riesgo vital".

"Se establece que las lesiones se producen por un arma de fuego, se están realizando las primeras indagaciones a objeto de establecer el origen del arma de fuego, si está correctamente inscrita o no", detalló.

Las + leídas