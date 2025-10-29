Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.5°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Hombre de 57 años fue detenido por explotación sexual de menor en Concepción

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal de la PDI detuvo a un hombre de 57 años por el delito de explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, tras una denuncia surgida desde el caso de una menor bajo custodia del Sename.

El sujeto, que se desempeña como supervisor en una empresa de paisajismo en Concepción, ofrecía dinero, ropa o alimentos a cambio de violentar sexualmente a la niña.

El caso estaba siendo investigado desde hace un año, indicaron desde la PDI.

Síguenos en Google News
Las + leídas