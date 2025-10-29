Hombre de 57 años fue detenido por explotación sexual de menor en Concepción

Personal de la PDI detuvo a un hombre de 57 años por el delito de explotación sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, tras una denuncia surgida desde el caso de una menor bajo custodia del Sename.

El sujeto, que se desempeña como supervisor en una empresa de paisajismo en Concepción, ofrecía dinero, ropa o alimentos a cambio de violentar sexualmente a la niña.

El caso estaba siendo investigado desde hace un año, indicaron desde la PDI.