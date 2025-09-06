Mulchén destaca inversión en seguridad y coordinación con policías

El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, sostuvo una reunión con la seremi de Seguridad, Paulina Stuardo, en la que abordaron estadísticas delictuales y acciones municipales en curso. En el encuentro, la autoridad comunal expuso los avances en infraestructura de seguridad y agradeció los operativos realizados por la PDI en sectores vulnerables de la comuna.

"Pude contarles de la inversión que está haciendo este municipio, que son alrededor de 123 millones de pesos con respecto a la instalación de otros cinco postes inteligentes", destacó el jefe comunal, que también dio cuenta que la comuna cuenta con "22 funcionarios (para enfrentar la seguridad), de los cuales hay seis inspectores, seis patrulleros y ocho monitores de cámaras que están a cargo del monitoreo de estas mismas".

Finalmente, Muñoz adelantó nuevas instancias de trabajo comunitario para fortalecer la prevención.