Mulchén: Formalizan a directora de Educación por atropellar a niño y escapar

La directora del Departamento de Educación Municipal de Mulchén, Mónica Colín, es formalizada este lunes por atropellar a un niño que circulaba en bicicleta, accidente ocurrido la tarde de ayer domingo.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, la conductora se dio cuenta de lo que había pasado, y de todas maneras escapó de la escena sin prestar ayuda a la víctima.

El menor de edad, que justamente estudia en un colegio municipal de la comuna, fue trasladado hasta un centro asistencial y posteriormente dado de alta.

La Municipalidad se pronunció sobre el siniestro en un comunicado, en el cual releva que "está siendo investigado a través de las entidades pertinentes y dado que ocurrió fuera de las funciones administrativas de la funcionaria, debe atenderse como tal".

"Si bien un accidente puede sucederle a cualquiera de nosotros, estamos a la espera de los resultados oficiales de la justicia y nos apegaremos a ello", agrega el escrito.

Asimismo, sostiene que la preocupación principal de la alcaldía es la salud del niño, de modo que "ya hemos tomado contacto con la familia del menor afectado".