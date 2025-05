"No sufrieron": Familias vieron imágenes submarinas del Bruma

Las familias de los siete pescadores de la lancha a motor Bruma, que naufragó a fines de marzo tras una colición -todo indica- con el barco Cobra, pudieron ver las imágenes captadas por los robots submarinos que participaron en la búsqueda de las víctimas.

Esas imágenes muestran la destrucción total del pesquero, lo que permitió a los familiares una de las interrogantes que más les preocupaba y que "no los deja dormir", contó la presidenta de la Asociación Gremial de Baladeros del Maule, Claudia Urrutia.

"Uno al hacer ciertos cálculos, uno dice, sabes que como giró el tiempo, si hubiesen estado levantados y a los compañeros también que siempre se preguntan, 'oye, si yo estaba atenta a la radio, ¿por qué no avisaron?' Bueno, no les dio tiempo de haber reaccionado, no sufrieron", explicó.

Urrutia enfatizó que "es lo más importante que yo les transmitiría a las familias que no sufrieron porque en tiempo y en velocidad y los nudos y cómo se desplaza y el nivel de fuerza no les permitió sufrir. Eso es muy importante con lo que vimos ayer".

Las imágenes ya están en poder tanto de la Fiscalía Marítima como del Ministerio Público y también de los intervinientes en esta investigación que avanza ahora con imágenes del fondo marino en Coronel que dan cuenta del nivel de destrucción de la Bruma.