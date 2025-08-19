Por crisis financiera, Talcahuano traspasó educación pública a un administrador provisional

La Municipalidad de Talcahuano traspasó este martes el control de la educación pública -incluidos 32 establecimientos y casi 8.000 estudiantes- al administrador provisional Christian Zepeda.

La medida, que regirá hasta el 28 de febrero de 2026, busca subsanar la grave crisis financiera que afecta al sector, con deudas previsionales y de salud hacia docentes y asistentes de la educación que se encuentran movilizados más de tres meses.

Zepeda llegó al cargo con más 2.800 millones de pesos "bajo el brazo", y señaló que su prioridad será "asegurar el derecho educativo de los niños y niñas de la comuna", y "asegurar las remuneraciones íntegras de todo el personal de educación".

Dentro de sus medidas, deberá evaluar la reducción de la planta de trabajadores: según estimaciones de la alcaldía, al menos 300 funcionarios tendrían que dejar sus cargos para dar viabilidad a la educación municipal en Talcahuano.