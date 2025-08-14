Puente Industrial del Biobío entrará en operaciones a inicios de septiembre

EL PUENTE MÁS LARGO DE CHILE ENTRÓ EN CUENTA REGRESIVA PARA SU MARCHA BLANCA. ➡️Durante la primera quincena de septiembre se habilite la estructura que unirá San Pedro de la paz y Hualpén, y que permitirá mitigar la congestión hacia la Ruta 160. ➡️Se anunciaron nuevos flujos. pic.twitter.com/MdW6C7rv08

El seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, confirmó que el nuevo Puente Industrial sobre el Río Biobío entrará en operaciones durante la primera quincena de septiembre, beneficiando a los habitantes de la Provincia de Concepción, y particularmente a quienes residen en San Pedro de la Paz.

El principal objetivo del proyecto, que cuenta con más de 2,5 kilómetros de extensión, es ofrecer una salida desde esa comuna hasta Hualpén, contribuyendo a descongestionar el tráfico de la conexión en Concepción.

De hecho, la puesta en marcha implica eliminar progresivamente tres de los cuatro tiempos del semáforo ubicado en el cruce ferroviario de Boca Sur, manteniendo sólo el que va desde la capital hacia ese populoso sector de San Pedro de la Paz.

Modificaciones responden a la necesidad de reducir el tránsito en el actual cruce ferroviario, en la intersección de Av. Daniel Belmar con Ruta 160, donde transitan hasta cinco trenes por hora. pic.twitter.com/64o0ZUGoso — Seremi MOP Biobío (@MOPBiobio) August 13, 2025

"Es un cambio cultural en materia de movilidad entre el norte y sur del Biobío, y por tanto, es muy trascendental que podamos difundir estos movimientos que van a empezar a implementarse en los últimos días de agosto, y ya la primera quincena de septiembre esperamos -cuando estén todas las condiciones necesarias- dar operación al Puente Industrial, que es una muy buena noticia para la región", destacó Cautivo.

Además, esta obra es la primera carretera concesionada urbana fuera de la Región Metropolitana, cuyo paso estará sometido al pago con sistema TAG: el cobro para vehículos menores será de 740 pesos, monto que se triplica en el caso de los camiones con carro.