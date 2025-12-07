Resistencia Mapuche Lavkenche se adjudicó ataque incendiario en Cañete

Un atentado incendiario dejó una vivienda destruida la madrugada de este domingo en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

El hecho se registró en el sector de Mirador de Peleco:un grupo indeterminado de sujetos incendió el domicilio -que se encontraba deshabitado- y escapó del lugar.

"Cerca de la 01.30 de la madrugada se detectó el incendio de una cabaña en el sector de Peleco, kilómetro 9.5, en dirección de Cañete a Contulmo", precisó el delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, que también confirmó que Carabineros, tras revisar la zona afectada, encontró "una pancarta que señalaba el nombre de la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML)".

El hecho no dejó personas lesionadas y, por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias y dar con el paradero de los responsables.

El ataque ocurrió en una zona que se encuentra bajo Estado de Excepción Constitucional.

Cuidador fue detenido

El delegado informó también la detención del cuidador del lugar, dado que, en momentos que realizaba su relato de lo sucedido, personal policial se percató que "tenía una orden vigente desde el Juzgado de Cañete por cuasidelito de lesiones graves".

Finalmente, Toro afirmó que el Gobierno seguirá trabajando en la Provincia de Arauco para "ir construyendo paz, tranquilidad y desarrollo: nada va a impedir que ese camino continúe".

"Es así como, desde el punto de vista de hechos que también ocurrieron semanas anteriores, personas fueron detenidas. Aquéllos que están vinculados a este hecho también van a ser detenidos. De todas maneras, vamos a esperar los resultados de la investigación que realice la Policía de Investigaciones y la Fiscalía respecto a este hecho en particular", cerró la autoridad provincial.