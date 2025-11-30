Vertederos ilegales desbordan Chiguayante y alcanzan el río Biobío

El avance de los vertederos ilegales mantiene en alerta a Chihuayante, donde tres grandes focos de acumulación de basura generan problemas sanitarios y ambientales.

El más crítico se ubica en el sector Los Castaños, un espacio que ya alcanza una hectárea y cuyos residuos llegaron hasta la orilla del río Biobío.

El alcalde de Chiguayante, Jorge Lozano, advirtió que la situación "no da para más" y que el municipio trabaja con la Seremi de Salud para intervenir el lugar.

"Cuando uno pasa por calle o en alguna embarcación en el río Biobío, el basural es enorme, particularmente en Los Castaños. No vamos a descansar hasta resolver este problema que afecta al medio ambiente de nuestra comuna", afirmó.

Según explicó, están a la espera de una resolución sanitaria que está en su etapa jurídica y que podría derivar en la clausura del sitio.

A este vertedero se suman otros dos puntos complejos: uno en el sector La Leonera y otro en el acceso norte por Schaub. Todos están bajo sumario sanitario.

Ernesto Bravo, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud del Biobío, indicó que "todos los sumarios están en proceso, con provisión de ingreso de recibo, y se han coordinado acciones con otros organismos como el MOP, Bienes Nacionales y el municipio".

Bravo adelantó que la mesa de trabajo también busca reforzar la educación comunitaria para evitar que estos lugares —usados históricamente como puntos de depósito informal— sigan convirtiéndose en focos de insalubridad.

"Es fundamental que la comunidad conozca cuáles son los sitios adecuados para disponer residuos y que no se sigan generando estos problemas sanitarios", subrayó.