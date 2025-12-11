Síguenos:
El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, comentó en El Diario de Cooperativa el episodio de contaminación que afecta al Lago Vichuquén y que provocó su cierre por una emergencia ecológica, situación que ya ha tenido efecto en los arriendos en la zona para el verano próximo.

La autoridad comunal planteó que existen responsabilidades compartidas ante esta situación, ya que los privados dueños de los terrenos no realizaron las inversiones necesarias para evitar este problema, mientras que las autoridades (durante la última década) no avanzaron en legislación ni concientizaron lo suficiente a la población del sector.

