Mujer y sus tres hijos fallecieron por incendio en su vivienda en Talca

Una mujer y sus tres hijos fallecieron durante este domingo producto de un incendio registrado en su vivienda en la comuna de Talca, en la Región del Maule.

El hecho ocurrió en la calle 13 Poniente, donde fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, todos de nacionalidad venezolana.

El comandante de Bomberos Francisco Iturra confirmó que "lamentablemente producto de este siniestro, incendio en primera alarma que trabajó el Cuerpo de Bomberos de Talca, podemos confirmar que encontramos cuatro personas fallecidas, aparentemente un adulto y tres menores".

Dos viviendas sufrieron diversos daños producto de las llamas, según indicó Carabineros.