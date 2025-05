El expresidente argentino Mauricio Macri reveló que en 2018, en el contexto de una cumbre del G20 que se efectuó en Buenos Aires, Donald Trump le recomendó "conquistar Chile" para así tener acceso a dos océanos: el Atlántico y el Pacífico.

El líder del PRO contó la anécdota en el marco de un seminario del Grupo Libertad y Democracia desarrollado en España: explicó que Trump es su "amigo" y que se conocen desde la juventud.

En medio de la visita en cuestión, mirando un mapa de Argentina y la "franja (ubicada) a su izquierda", el republicano le preguntó, intrigado: "¿Y esto qué es?".

"Le digo: 'Es Chile'... 'Chile...', me dice (Trump): 'You should add, conquer Chile, so you can have both oceans'", relató el argentino en el foro, entre risas.

Explicó que él mismo y todos los presentes comprendieron que el magnate estaba hablando "medio en serio, medio en chiste", pero recientemente, al escuchar sus intenciones declaradas de anexionar Canadá y Groenlandia, recordó la historia con otro cariz.

