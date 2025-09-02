Gobierno: Idea de presidenciable boliviano sobre autos robados "incentiva delitos"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó este martes la propuesta levantada por el candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, favorito para ganar el balotaje del 19 de octubre ante el exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, de legalizar los autos robados -conocidos como "chutos".

"Establecer alguna forma de legalización (de bienes obtenidos por un delito) es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos... En Chile, fuera de Chile, donde sea", advirtió el jefe de gabinete a Tele13 Radio.

"De todas maneras —aclaró Elizalde—, nosotros estamos en la lógica de fortalecer las relaciones con todos nuestros países limítrofes; en el caso de Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas, el propio Presidente (Ricardo) Lagos planteó y las ofreció, pero ha sido Bolivia la que se ha negado".

Y subrayó: "Nosotros esperamos que exista colaboración entre gobiernos y entre Estados, pero bajo un principio básico, que es que se respete el Estado de Derecho y que no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos como, por ejemplo, el contrabando".

Desde La Moneda, en tanto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, evitó polemizar con el tema, afirmando ue "el Gobierno está preocupado en enfrentar el crimen organizado; no en comentar propuestas de candidatos, menos en el extranjero".

La controversia surgió a raíz de críticas del candidato a diputado por Arica Sebastián Huerta (UDI), quien fustigó la propuesta del actual senador Paz para "legalizar los autos chutos" (sin papeles) que circulan en Bolivia.

A juicio del aspirante a la Cámara Baja, esta idea "busca legalizar lo que ha sido robado" en Chile, por lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional.

"Si Bolivia toma esa determinación, Chile debe quitarle el visado Mercosur. No podemos entregarle beneficios a un país" que persiga esta medida, agregó.

En respuesta, el presidenciable boliviano del centrista Partido Demócrata Cristiano (PDC) dijo en la radio Marítima Digital que Huerta debería preocuparse "por la policía y por los ladrones de su país, porque son los chilenos los que roban allá y traen los vehículos acá".

"Que se entere bien del porcentaje (de sustracciones): salvo algunos casos que han sido de noticia internacional -dos o tres vehículos, que ya han sido retornados (a Chile)-, debería él (Huerta) preocuparse de por qué no pueden proteger su frontera y qué pasa con su policía, los Carabineros... ¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?", acusó el otrora alcalde.

"Como hay ignorancia en Bolivia en política, también hay ignorantes en Chile (...) Lo que nosotros queremos hacer es bajar el arancel de importación por debajo del 10 por ciento, cosa que cuando quieras comprarte un auto chuto o quieras comprarte un auto nuevo, el precio sea igual", sentenció Paz, que dio una cifra de "más de 250 mil autos chutos en el país".

Debido a los dichos del candidato boliviano, Huerta exhortó al canciller, Alberto van Klaveren, a que "haga una defensa ahora y que aclare si la Cancillería está dispuesta a tolerar que se insulte a Carabineros, que se impulse una política que blanquea el delito y amenaza directamente la seguridad de las familias chilenas", consignó La Segunda.

Hace dos semanas, el senador Paz se impuso con el 32,2% de los votos en la primera vuelta presidencial, mientras que su principal contendor, Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libre obtuvo el 26,9%.