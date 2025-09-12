Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.7°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Brasil

Branquinho Errázuriz: El gato recepcionista de la embajada de Brasil en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Desde la embajada aseguraron que Branquinho nació en Chile, pero que cuenta con doble nacionalidad.

Branquinho Errázuriz: El gato recepcionista de la embajada de Brasil en Chile
 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A través de redes sociales comenzó a viralizarse un especial integrante de la embajada de Brasil en Chile.

Se trata de Branquinho Errázuriz, un tierno gato que cumple la función de "recepcionista" en el lugar y que se ganó el corazón de los internautas luego de que la embajada publicara una fotografía de él en sus cuentas oficiales en agosto de este año.

Sin embargo, no fue hasta que una usuaria de la misma red social compartió una foto del felino que este se hizo viral. "La embajada de Brasil en Chile tiene el mejor michi embajador: Se llama Branquinho Errázuriz, tiene hasta apellido y carnet. En la foto se nota que trabaja bastante en sus labores diplomáticas", escribió la mujer identificada como Stephanie Frasson.

"Nuestro recepcionista en la embajada ya está preparándose para Fiestas Patrias de Chile", se lee en la primera imagen difundida, mientras que en la segunda se ve al felino con su propio carnet chileno.

Desde la embajada aseguraron que Branquinho nació en Chile, pero que cuenta con doble nacionalidad. Explicaron además que suelen bañarlo con shampoo seco, aunque "le gusta revolcarse en la tierra del patio".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada