Branquinho Errázuriz: El gato recepcionista de la embajada de Brasil en Chile

A través de redes sociales comenzó a viralizarse un especial integrante de la embajada de Brasil en Chile.

Se trata de Branquinho Errázuriz, un tierno gato que cumple la función de "recepcionista" en el lugar y que se ganó el corazón de los internautas luego de que la embajada publicara una fotografía de él en sus cuentas oficiales en agosto de este año.

¡Feliz Día Internacional del Gato a nuestro querido Branquinho de la Embajada! 🐈🇧🇷✨ pic.twitter.com/SrjNc3oSwK — Embajada de Brasil en Chile 🇧🇷🇨🇱 (@EmbBrasilChile) August 8, 2025

Sin embargo, no fue hasta que una usuaria de la misma red social compartió una foto del felino que este se hizo viral. "La embajada de Brasil en Chile tiene el mejor michi embajador: Se llama Branquinho Errázuriz, tiene hasta apellido y carnet. En la foto se nota que trabaja bastante en sus labores diplomáticas", escribió la mujer identificada como Stephanie Frasson.

"Nuestro recepcionista en la embajada ya está preparándose para Fiestas Patrias de Chile", se lee en la primera imagen difundida, mientras que en la segunda se ve al felino con su propio carnet chileno.

Desde la embajada aseguraron que Branquinho nació en Chile, pero que cuenta con doble nacionalidad. Explicaron además que suelen bañarlo con shampoo seco, aunque "le gusta revolcarse en la tierra del patio".