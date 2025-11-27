Chile prometió responder "sólidamente" a la arremetida internacional del controlador de Cruz Blanca

Cancillería afirmó que responderá, "sobre la base de sólidos argumentos jurídicos", el arbitraje que el británico Grupo Bupa -controlador de la isapre Cruz Blanca- solicitó activar contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).



De acuerdo con La Tercera, Bupa hizo la petición el viernes pasado y alegó que Chile cometió violaciones al tratado de protección de inversiones con el Reino Unido, suscrito en 1996, con motivo de una seguidilla de fallos judiciales y medidas políticas que resultaron perjudiciales contra las isapres, entre ellas Cruz Blanca.

Los perjuicios a los que alude el grupo británico son cuatro: el primero, ocurrido en 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera pidió, a raíz de la pandemia, congelar el reajuste del precio base de los planes que las aseguradoras cobran a los afiliados.

El segundo hecho fue en diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema ordenó que las isapres debían aplicar a todos sus pensionados la tabla de factores que definió la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y devolverles los excesos cobrados en los últimos años.

El tercer hecho, en tanto, sucedió a finales de 2023, cuando el máximo tribunal determinó el llamado "fallo GES", que anuló el último incremento del precio GES que hicieron las aseguradoras privadas.

Y, por último, el cuarto perjuicio alude a la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), creada en pandemia para extender el período posnatal parental, que dispuso que las isapres la financiaran.

A raíz de estas situaciones, las aseguradoras Colmena, Consalud y Banmédica interpusieron -el año pasado- demandas de indemnización de perjuicios contra el Fisco, que actualmente están en tramitación en juzgados civiles.

Por otra parte, en 2022, el grupo británico inició las primeras consultas amistosas ante el Ciadi con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que, sin embargo, se fueron prolongando debido a las sentencias anteriormente señaladas.

Bupa exige millonaria indemnización

En este contexto, la acción de Bupa adquiere una nueva dimensión al llevar el caso al Ciadi, instancia internacional en la que denunció la violación del tratado de inversiones entre Chile y Reino Unido.

"Bupa Investments Overseas Limited (BIOL), parte del grupo Bupa, ha sido un inversionista en Chile por más de 10 años. En años recientes, una de las líneas de negocios de la compañía en Chile, Isapre Cruz Blanca, se ha visto afectada negativamente por ciertas medidas llevadas adelante por Chile", dijo Bupa en un comunicado.

"BIOL tomó la decisión de interponer un requerimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativos a Inversiones (Ciadi) con el fin de resolver el asunto", agrega.

El grupo exige en su presentación, a raíz del monto de los perjuicios sufridos, la indemnización más alta solicitada hasta la fecha por un inversionista extranjero ante el Ciadi.

Ante la solicitud de Bupa -representado en EE.UU. por el estudio White & Case y desde Chile por Baker McKenzie-, se deberá constituir un tribunal arbitral de tres integrantes y en él deberá presentar la demanda propiamente tal.