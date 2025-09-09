Estaba con tratamiento médico: Chilena murió misteriosamente en Nueva York

Lorena Soto Lobos, una chilena de 43 años radicada en la ciudad estadounidense de Nueva York, fue encontrada muerta por su pareja en su departamento del Bronx el pasado miércoles 3 de septiembre.

La familia de la mujer, que reside en El Tabo (Región de Valparaíso), detalló a El Líder de San Antonio que ella se encontraba bajo tratamiento médico por una dolencia en la columna, la cual requería una operación.

De hecho, el mismo día del hallazgo, Lorena se había realizado exámenes por aquel padecimiento, e indicó a sus familiares que se sentía bien.

"Me llamaron y me dijeron que la habían encontrado en el suelo, boca abajo, con el cuerpo morado. Nadie entiende qué pasó, porque ella estaba bien, contenta. Incluso había subido una foto diciendo que se sentía mejor", apuntó Julia, tía de la mujer, al citado medio.

Casi una semana después de su deceso, la familia todavía desconoce la causa de muerte de Lorena, ya que el informe forense aún no ha sido revelado.

La fallecida dejó dos hijos en Chile: un joven de 25 años y un adolescente de 17.

Recaudación para repatriar los restos

La tía de Lorena también se refirió a la recaudación de dinero que abrieron en la plataforma Gofundme para concretar la repatriación de sus restos, asegurando que "traerla nos exige un gasto que supera las posibilidades de la familia".

"Primero se nos habló de 25 millones de pesos, aunque una funeraria en Nueva York ofreció el servicio por casi 8 millones (...), es una suma que para nosotros es imposible. Por eso pedimos ayuda, porque sus hijos necesitan despedirse de ella", subrayó la afectada.

En este marco, incluso "fuimos al consulado, pero nos dijeron que la opción más viable sería cremarla allá y traer las cenizas por valija diplomática. Lo que más queremos es poder traerla de regreso".