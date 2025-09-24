Delpiano desestimó volver a comprar armas a Israel y valoró importancia de la diversificación

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, restó en Cooperativa importancia a los radares israelíes para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y destacó que hay una serie de países interesados en trabajar con Chile cuando se termine el contrato vigente, tras el cual Chile no volverá a comprar dispositivos a ese país.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Delpiano manifestó que "lo que se hizo fue un levantamiento completo de lo que ya teníamos de diversificación. Se generan imágenes de que todo depende de un solo país y no es así; cuando usted compra una cierta tecnología queda más tiempo amarrado a eso, porque la asistencia técnica, los repuestos, quedan vinculados en el mismo contrato, y nosotros tenemos todavía (por los radares israelíes)".
"Lo que tenemos amarrado por convenio obviamente hay que mantenerlo, porque o sino estaríamos botando la plata a la basura, por decirlo de alguna manera, y se requiere que funcionen nuestros sistemas, pero nosotros vamos a inaugurar ahora en diciembre el Centro Espacial, en el cual se va a construir satélites y esos satélites no son israelitas, van a ser construidos a partir de elementos que se licitan en distintos países", sostuvo.
Delpiano adelantó que "hemos tenido reuniones con países muy interesados en colaborar con nosotros, no solo en lo aéreo, también en lo naval, desde Canadá, Japón, España, con quien tenemos un vínculo muy fuerte en lo que es naval. Entonces hay una diversificación y las posibilidades de diversificarse son muy buenas, porque nos permite también escoger los mejores equipamientos a mejores precios".
"Nosotros tenemos mucho vínculo con otros países, le compramos a Francia, a Inglaterra, Estados Unidos es un gran proveedor, incluso desde la ropa que usan los conscriptos, que es de un alto nivel, fue comprada recientemente en Estados Unidos (...) estamos trabajando también con Turquía en reparación de materiales terrestres", añadió.
Sobre posibles nuevas compras a Israel, la ministra insistió en que "no se van a hacer ni se está haciendo, porque se está cumpliendo con un tema que no tiene que ver con la calidad del armamento, tiene que ver con otra situación. Pero lo que está está y eso lo sabe el Presidente y lo sabe todo el mundo, y no es un misterio para nadie".