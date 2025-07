Canciller por amenaza de Trump a países alineados con BRICS: "No es una referencia a Chile"

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó este lunes la reciente amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir aranceles en un 10% a los países que se alineen con el Brics.

"Nosotros no nos sentimos aludidos por esa referencia. No quisiéramos especular sobre los alcances de ese tweet y, francamente, creemos que no es una referencia específica a Chile", afirmó el canciller desde Río de Janeiro, donde se celebra la cumbre BRICS.

"Lo que sí tenemos que decir es que Chile define su política exterior de manera independiente, somos un país soberano y no vemos razón alguna para modificarlo. Chile no se alinea con determinados grupos de países", complementó el secretario de Estado.

Asimismo, el jefe de la diplomacia chilena reiteró: "En el caso del BRICS, asistimos solamente como país invitado".

El canciller también se refirió a las condenas que se han acordado desde el grupo BRICS por los ataques ucranianos a Rusia y remarcó el mensaje del Presidente Boric respecto a condenar la invasión de Rusia a Ucrania, lo que, según afirmó, seguramente "no cayó muy bien" en la delegación de Moscú.

El ministro también confirmó la fecha para la "Cumbre del Progresismo", que se realizará el 21 de julio en Santiago, y contará con la asistencia de los presidentes de Uruguay y de Brasil: Yamandú Orsi, y Luiz Inácio Lula da Silva​​, respectivamente.