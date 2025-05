Retiro de funcionarios desde Israel: DC afirma que en RR.EE. no corresponde "dar señales"

Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, cuestionó en El Primer Café la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de retirar a los agregados militares, de defensa y aéreo de la Embajada de Chile en Tel Aviv.

La medida, informada este miércoles, podría ser la antesala de un quiebre de relaciones diplomáticas con Israel a anunciarse durante la Cuenta Pública del próximo domingo 1 de junio.

"Lo que ha hecho el Gobierno es (dar) una señal respecto de la situación que se está viviendo en Gaza y, particularmente, la situación humanitaria tan compleja", explicó a El Diario de Cooperativa el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

"El Gobierno tiene una postura de principios que tiene que ver con el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y, sobre todo, que incluso en contextos de conflictos hay leyes que deben ser respetadas", enfatizó el extimonel socialista.

"Como primera reacción, pienso en los compatriotas nuestros que viven en Israel... Me imagino que, tal cual como acá (en la política nacional), para las familias de compatriotas nuestros que viven allá empiezan a surgir preocupaciones de cuál va a ser el anuncio (próximo), hacia dónde va (Chile) y eso, como primera impresión, me preocupa. En estas materias no se trata de dar señales. Esto es muchísimo más importante", dijo Alejandra Krauss en El Primer Café.

"No me convence que el ministro Elizalde diga que se trata de una señal: en esto no hay señales, hay políticas de Estado, hay consecuencias más allá del gobierno de Netanyahu, más allá de Hamás, y a mí me parece que, por tratarse de política de Estado, esto debió haber sido, de alguna manera, con más consulta", enfatizó la exministra del Trabajo.

"En estas materias tan relevantes, que trascienden los gobiernos en particular, izquierdas o derechas, y enfrentados a una situación tan peligrosa y de gran confrontación, como es esa zona (de Medio Oriente), me parece que no bastan señales", sentenció la exintegrante de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional.

Quintana acusa "probable error en el comunicado de Cancillería"

El presidente del PPD, Jaime Quintana, también planteó críticas ante el anuncio gubernamental, y en particular respecto al tercer párrafo de la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dice: 'El Gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el Territorio Palestino Ocupado" (ver archivo adjunto).

"Gaza no es territorio ocupado desde el año 2005, para ser súper categórico. Cisjordania sí tiene ese estándar. Lo que pasa es que en Gaza hay una operación militar que, desde luego, es indiscriminada, ha habido una masacre en ese territorio, pero para ser precisos en los términos, es probable que adolezca de un error este comunicado de la Cancillería en el tercer punto. Gaza, objetivamente, no es territorio ocupado desde 2005", dijo el senador.

"Alguien va a decir: 'Es que está ocupado militarmente'... Por supuesto, pero (en el texto) se dice 'territorio ocupado' de la misma manera como se hace respecto de Cisjordania, que sí está ocupado, y Gaza no es territorio ocupado. Otra cosa es que haya una campaña militar brutal, todo lo que podamos decir, pero el Israel se retiró el 2005 completamente de Gaza", insistió.

"Los agregados no estaban cumpliendo una labor muy relevante"

Quintana desdramatizó, en tanto, el retiro de los funcionarios chilenos desde Israel: "No es algo que me llame tanto la atención, porque si había agregados militares, tampoco estaban cumpliendo una labor muy relevante, porque hay una guerra en ese territorio, originada (...) a raíz de un acto terrorista brutal, como fue el del 7 de octubre de 2023, que muchas veces se omite deliberadamente en algunas comunicaciones", señaló.

"Otra cosa sería si Chile cortase relaciones, porque efectivamente hay chilenos que viven allá, hay una acción consular, y es una democracia. Yo puedo estar en las antípodas de Netanyahu, como, de hecho, lo estoy políticamente, pero es una democracia y con las democracias, normalmente, no se rompen relaciones. Yo tendría cuidado de no quedar en la situación, respecto de ese territorio, como están Bolivia, Venezuela y otros países de otro eje", sentenció.