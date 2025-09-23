Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.7°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Relaciones Exteriores | ONU

Michelle Bachelet será candidata a liderar la ONU

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La nominación fue confirmada, en su discurso ante la Asamblea General, por el Presidente Gabriel Boric.

Destacó a la exmandataria como "una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur, oriente y occidente, las soluciones y los principios".

Planteó que con su biografía, trayectoria y capacidad ejecutiva, "puede contribuir de manera decisiva" a recuperar a la Organización como "un espacio de encuentro para el mundo entero".

Michelle Bachelet será candidata a liderar la ONU

La exdirectora de ONU Mujeres estuvo presente en el foro, en Nueva York.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric anunció este martes, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que Chile postulará a Michelle Bachelet como próxima líder de la Organización, candidata a suceder al diplomático portugués António Guterres.

Tal como había hecho el año pasado, en la 79a Asamblea General, Boric argumentó que no es un hombre procedente del mundo desarrollado, sino una mujer de la región de América Latina y el Caribe, la figura más idónea para asumir el cargo, en un escenario mundial marcado por las "tensiones, conflictos prolongados, crisis climática y crisis humanitaria".

Luego, confirmando las especulaciones que surgieron en la antesala -más aún debido a la presencia de Bachelet en la comitiva chilena y en el foro-, confirmó la candidatura de la líder socialista; opción que, hasta hace algunos meses, ella señalaba estar analizando.

Más información en instantes

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada