Michelle Bachelet será candidata a liderar la ONU

El Presidente Gabriel Boric anunció este martes, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que Chile postulará a Michelle Bachelet como próxima líder de la Organización, candidata a suceder al diplomático portugués António Guterres.

Tal como había hecho el año pasado, en la 79a Asamblea General, Boric argumentó que no es un hombre procedente del mundo desarrollado, sino una mujer de la región de América Latina y el Caribe, la figura más idónea para asumir el cargo, en un escenario mundial marcado por las "tensiones, conflictos prolongados, crisis climática y crisis humanitaria".

Luego, confirmando las especulaciones que surgieron en la antesala -más aún debido a la presencia de Bachelet en la comitiva chilena y en el foro-, confirmó la candidatura de la líder socialista; opción que, hasta hace algunos meses, ella señalaba estar analizando.

