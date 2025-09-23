Michelle Bachelet será candidata a liderar la ONU
La nominación fue confirmada, en su discurso ante la Asamblea General, por el Presidente Gabriel Boric.
Destacó a la exmandataria como "una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur, oriente y occidente, las soluciones y los principios".
Planteó que con su biografía, trayectoria y capacidad ejecutiva, "puede contribuir de manera decisiva" a recuperar a la Organización como "un espacio de encuentro para el mundo entero".
La exdirectora de ONU Mujeres estuvo presente en el foro, en Nueva York.