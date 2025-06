Último debate oficialista: Conflicto EE.UU.-Irán sacó a relucir matices en política exterior

Un día después de que aviones estadounidenses bombardearan la tres principales instalaciones nucleares iraníes, el último debate televisado del oficialismo antes de las elecciones primarias del próximo domingo, emitido por Televisión Nacional esta noche, reveló matices y acuerdos sobre la política exterior de Chile entre los cuatro precandidatos.

Desde el partido del Presidente Gabriel Boric, Gonzalo Winter (Frente Amplio) defendió la reacción del Mandatario tras confirmarse el bombardeo con que Washington se involucró de manera directa a la confrontación bélica que desde hace 10 días entablan Israel e Irán.

"Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos", publicó la noche del sábado el Jefe de Estado chileno en su cuenta de X, generando llamados a la prudencia por parte de la oposición.

"La declaración del Presidente Boric se ciñe estrictamente a la conducta invariable que ha tenido la República de Chile, que es defender el derecho internacional", dijo Winter, para quien la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, es "condenable y del todo rechazable", ya que "nos pone al borde de una tensión y una escalada a nivel mundial que no deseamos los que queremos la paz".

En línea con esta defensa del derecho internacional, el diputado frenteamplista aprovechó para "condenar el verdadero genocidio que está realizando el Estado de Israel contra el pueblo palestino".

🗳️ #ElDebateTVN @gonzalowinter: "La acción ilegal realizada por el presidente Donald Trump nos parece condenable y del todo rechazable (...) Aprovechamos toda instancia para condenar el verdadero genocidio que está realizado el Estado de Israel contra el pueblo palestino".



"Hay que ir un poco más allá", dice Tohá

Por su parte, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), aseguró que "el Presidente (Boric) ha reafirmado principios que son válidos para todos los países, porque, desde el punto de vista del derecho internacional, lo que hizo Estados Unidos viola las normas que nos hemos dado entre todos. No puede un país atacar a otro si no ha sido agredido directamente y el caso no es ese".

La exministra del Interior de Boric consideró, sin embargo, que "no basta con eso; hay que ir un poco más allá", señalando que "hay una alianza entre el presidente Trump y (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu que es compleja y puede llevar por un camino difícil; hay un régimen en Irán que es un régimen autoritario, integrista, que tiene subyugadas a las mujeres; y tenemos, además, que la cuarta parte en cuestión es que también tenemos en el conflicto de Israel -que está realizando una verdadera matanza en Gaza- que en Gaza tenemos un movimiento terrorista, que es el movimiento de Hamás".

En esa línea, Tohá hizo un llamado a Chile a adoptar una postura que inste a "todas las partes a sentarse a la mesa de negociaciones, a deponer las hostilidades, a buscar salidas en base al diálogo, porque aquí ninguna parte está buscando el diálogo, ninguna parte está respetando el derecho internacional y eso para el mundo entero es una amenaza".

En medio de los cuestionamientos que ha generado la asistencia del Presidente Boric a la Cumbre de los Líderes de los Brics 2025, que se celebrará el próximo 6 y 7 de julio en Brasil, Tohá afirmó: "Yo iría a cualquier foro, pero a decir claramente que no compartimos la conducta que ha tenido Irán de seguir adelante con su programa nuclear, no compartimos la conducta de Rusia que ha invadido Ucrania y no sería parte del Brics en ningún caso. No creo que Chile deba integrar ese bloque. Asistir a una reunión es distinto".

🗳️ #ElDebateTVN @Carolina_Toha: "Yo iría a cualquier foro, pero a decir claramente que no compartimos la conducta que ha tenido Irán de seguir adelante con su programa nuclear, no compartimos la conducta de Rusia que ha invadido Ucrania, y no sería parte del BRICS en ningún… pic.twitter.com/G6fsOcu0aB — 24 Horas (@24HorasTVN) June 23, 2025

Jara: "Estamos en serio riesgo de una nueva guerra nuclear"

A su turno, Jeannette Jara (Partido Comunista) manifestó que "es altamente preocupante que hoy día, dado el escenario internacional al cual nos está poniendo Donald Trump, estamos en serio riesgo de una nueva guerra nuclear".

"Por cierto, Irán también ha puesto lo suyo en esto: es un país evidentemente que tiene un armamento del todo peligroso", apuntó la exministra del Trabajo de Boric, subrayando que la responsabilidad de los países es "promover la paz y el entendimiento".

Jara también se refirió al Brics, indicando que "el Presidente (Boric) ya ha tomado una posición y va a asistir en calidad de invitado. Me imagino que siempre esto va a estar sujeto a la contingencia".

🗳️ #ElDebateTVN @jeannette_jara: "Es altamente preocupante que hoy, dado el escenario internacional en que nos está poniendo Donald Trump, estamos en serio riesgo de una nueva guerra nuclear".



Mulet: "Hubiera sido más prudente"

Finalmente, Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), desde una perspectiva más cautelosa, abogó por "desescalar la violencia que se está desatando allá", y alertó sobre las repercusiones económicas y energéticas de conflictos de la envergadura como la de Medio Oriente, promoviendo "la soberanía energética y agroalimentaria".

Respecto a la declaración de Boric, el diputado expresó: "Yo creo que el Presidente, a mi juicio, debió esperar un poquitito. Creo que la primera declaración la debe haber hecho el canciller".

Si bien dijo compartir "el rechazo al uso de la violencia de EE.UU. y cualquier otro país", defendiendo "el pacifismo" de su sector y el rechazo a la energía nuclear, Mulet planteó que "hubiera sido más prudente" que la declaración se emitiera con el canciller y tras consultar a las comisiones de relaciones exteriores y partidos políticos.